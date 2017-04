Under gårdagen lanserade Apple tillsammans med World Wildlife Found (WWF) en ny kampanj. Fram till den 28 april kommer Iphone-tillverkaren att ge organisationen en dollar per köp genom Apple Pay. Detta avser shopping i Apples egna butiker, skriver Appleinsider.

Det är inte första gången som Apple och WWF jobbar ihop. Under förra året, på Earth Day, drog App Store in 8 miljoner dollar till välgörenhet via ”Apps for Earth”-kampanjen.