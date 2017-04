Efter att Touch Bar introducerades i nya generationen Macbook Pro har meningarna gått isär om hur stor nytta pekremsan verkligen gör. Vissa tycker den är helt onödig, andra menar att den är intressant och åtminstone har potential att bli något riktigt bra.



Fler och fler tredjepartsappar bygger in stöd för Touch Bar, men fortfarande kan mycket av det som görs via pekremsan också göras med ett kortkommando. Andra gånger kan Touch Bar erbjuda smidiga genvägar som låter oss utföra vissa uppgifter snabbare än att sträcka sig till musen eller pekplattan.



Rykte: Apple kan skrota Touch Bar i framtida 15-tumsmodell av Macbook Pro



Men oavsett vad vi tycker om Touch Bar är det nog få som skulle kalla den ovärderlig, åtminstone inte än så länge. Kanske kan en uppdatering till det populära programmet Better Touch Tool ändra på det.

Gör Touch Bar mer personlig