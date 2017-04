För oss användare får det här ingen praktiskt skillnad. Det innebär i stort sett bara en ny logga (se nedan). Apples app Podcaster har inte fått någon uppdatering.

Itunes får ofta kritik för att vara rörigt och för att blanda många funktioner i ett och samma program, det här kan vara ett sätt att komma ifrån namnet Itunes.

Framför allt är det ytterligare ett steg mot att släppa i:et Apples alla produktnamn. Alla nya produkter från Apple den senaste tiden har ”Apple”, istället för ”i” i namnet – Apple Watch, Apple Music, Apple Pay, Apple Pencil, och så vidare. Nu även Apple Podcasts.

Steve Wilson, ansvarig för att marknadsföra poddar hos Apple, tweetade om saken:

It's official: iTunes Podcasts is now @ApplePodcasts.



Podcasters, we've got a great new badge to help you promote your shows. 💜📻 pic.twitter.com/c9ZWVmSCsq