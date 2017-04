Under Western Digitals varumärke G-Technology släpper företaget nu G-Drive i usb-c-version. G-drive är en stationär, extern hårddisk som behöver separat strömförsörjning från vägguttaget. Och nu gör den alltså mer än att bara lagra dina filer. Med en usb-c-sladd mellan dator och hårddisk kan vi nu både flytta filer och strömförsörja datorn, allt från samma kabel. Missa inte: Bästa usb-c-dockan till Macbook och Macbook Pro – 7 modeller i stort test

Bild: Western Digital

Praktiskt, men som 9to5mac först noterade – det finns en liten hake. Disken kan bara ge upp till 45 watt till datorn, vilket är mindre än de upp till 60 watt och 87 watt som Macbook Pro 13 tum, respektive 15 tum kan behöva i mer extrema fall. Räkna inte med att kunna både ladda batteriet och syssla med processortunga uppgifter när datorn är ansluten till hårddisken. Lilla Macbook som bara kräver 29 watt, kan dock få tillräckligt med ström.



Själva hårddisken är en traditionell sådan, och snurrar i långsamma 5 400 varv per minut. Det, tillsammans med måttliga 45 watt, gör det här kanske mer lämpat som en backup-station, varifrån vi nu också kan strömförsörja datorn medan vi säkerhetskopierar till exempelvis Time Machine.



G-drive usb-c kommer formaterad för Mac OS, och finns i versioner med 4, 8 eller 10 terabyte. De amerikanska priserna sträcker sig från strax under 2 000 kronor till strax under 4 500 kronor för toppmodellen. Ännu har vi inget svenskt lanseringsdatum att tillgå, men vi förväntar oss att den kommer hit i sinom tid.