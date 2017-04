Som vi tidigare rapporterat har en grupp hackare uppgett att de har tillgång till miljontals Icloud-konton. De krävde pengar för att skona kontona, annars skulle de raderas.

Och i fredags uppgav gruppen i en tweet att de fått betalt, närmare bestämt ungefär 482 000 dollar i bitcoin.

Hello everybody, look what we have here https://t.co/I3B0wh1Udv