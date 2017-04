Även om stödet för 32-bitsappar i IOS redan börjat försvinna med de senaste uppdateringarna, ser det ut som att Apple är på väg att fasa ut det helt. 9to5Mac rapporterar nämligen att IOS 11 helt kommer sakna support för det gamla formatet.

De hänvisar till Steven Troughton-Smith, en känd utvecklare, som på Twitter skriver att stödet kommer inom kort kommer att skrotas.

Devs: I'm hearing very clearly iOS 11 won't have 32bit app support at all. Update legacy apps now if you want them to survive past September