I veckan avslöjade Apple att företaget börjat arbetet med att ta fram en helt ny, modulär Mac Pro, samt en ny skärm. Nu hävdar Thom Holwerda från OS News att detta beslut kom efter att Apple upplevt ett missnöje och en ”konstant negativitet” bland proffsanvändare gällande Macbook Pro med Touch Bar, som såg dagens ljus under hösten 2016.



Uppgifter: Så blir Apples nya proffs-Imac



Holwerda skriver att Mac Pros framtid var oklar, men när användare klagade på nya Macbook Pro bestämde sig Apple för att proffs-satsa trots allt.



Macbook Pro säljer visserligen bra – enligt Apple själva har försäljningen gått upp 20 procent – men många högljudda proffsanvändare har menat att den är för svag, och inte en regelrätt proffsdator. Den saknar möjlighet till 32 GB ram-minne, och ingenstans i Apples produktutbud idag finns en dator som klarar av riktigt avancerade uppgifter, som att exempelvis utveckla vr-applikationer.



Att Apple såg beställningar på förra generationens Macbook Pro öka, problem med LG:s Ultrafine-skärm och "en konstant negativitet" bland proffs var saker som till slut fick Apple att göra en riktig Pro-satsning – ett beslut som troligen tagits så sent som under början av 2017.



Enligt Holwerda utforskar Apple även möjligheten att utveckla nya modeller av Macbook Pro, utan Touch Bar, samt möjligheten att kombinera Ipad Pro och Mac på olika sätt, till exempel genom att använda en Ipad som ritplatta till en Mac.



Krönika: "Är Mac Pro-avslöjandet startskottet på en helt ny Apple-strategi?"