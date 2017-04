Senaste uppdateringen till Apple TV bjöd inte på några större nyheter eller nya funktioner. Däremot ställer uppdateringen till det för en rad streamingappar, rapporterar Appleinsider.



TV OS 10.2 släpptes den 27 mars. Sedan dess har både användare och utvecklare upptäckt att appar som strömmar media via Airplay helt slutar fungera.



Missa inte: Apples tv-app har översatts till svenska



Problemet ligger i att Apple nu kräver att alla enheter som strömmar via Airplay måste verifieras av Apple TV, en verifiering som bara kan ske från Apples egna hårdvara. Resultatet blir att Apple-prylar som använder Airplay inte påverkas av uppdateringen, medan appar som Airfoil och Beamer inte kan strömma till Apple TV.



Och faktum är att vi redan var förvarande om detta. När vi testade appar för att strömma video till Apple TV varnade den enda appen i testet som använde Airplay, Beamer, för att tjänsten skulle sluta fungera under TV OS 10.2.



I ett blogginlägg skriver också skaparna bakom Airfoil att företaget undersöker om det kan släppa en fix mot problemet. Tills dess är rekommendationen att stanna kvar på 10.1.1 om man använder appar som Airfoil eller Beamer.



Om det här ett misstag från Apples sida som enkelt fixas i en uppdatering, eller om det är ett medvetet sätt att förhindra tredjeparts-appar som använder Airplay är oklart i dagsläget, men Appleinsider skriver att samma blockering finns kvar i betan av TV OS 10.2.1.