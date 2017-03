Uppgifterna kommer från en gäng tweets av Chance The Rapper själv, som sade sig vilja vara transparent i hur han arbetar. "Om man kommer över en möjlighet att jobba med bra personer, tjäna en hacka och behålla sin integritet, då säger jag, kör på" skrev han på Twitter under fredagseftermiddagen.

Det är oklart vad Apple tycker om att Chance The Rapper läcker detaljer om överenskommelsen.

I wanna clear things up. @apple gave me half a mil and a commercial to post Coloring Book exclusively on applemusic for 2 weeks https://t.co/dMWwptrHHH