Kanske skulle vi kunna minska antalet osäkra laddare om vi till största delen använde en eller ett par laddstationer i hushållet. I så fall är Satechis modell inte ett tokigt val. En sladd går in i väggen, och ut från laddstationen får vi fyra traditionella usb typ a-portar, samt två stycken usb typ c-portar. Att ladda upp mobiler, plattor, trådlösa lurar, powerbanks och smarta klockor blir en barnlek. Extra trevligt är de två usb-c-uttagen. Det gör att vi till och med kan ladda en Macbook eller Macbook Pro direkt från laddstationen. Och har vi köpt en lightning till usb-c-sladd för Iphone pluggar den in lika bra i laddstationen som till usb-c-Macbooken. Praktiskt. Själva laddstationen känns välbyggd. Det är visserligen bara plast, men det känns solitt. Usb-uttagen sitter en bit isär så det ska inte vara några problem för fyra kablar att samsas bredvid varandra. Vi gillar också att det finns en strömbrytare på baksidan av enheten, då kan vi låta den sitta kvar i väggen utan att den drar ström i onödan.

Tillbehörstillverkaren Satechi menar att tekniken i deras laddstation ska ge snabbast möjliga laddning till varje ansluten enhet, samtidigt som laddningen sker tryggt och säkert. Det låter ju bra, speciellt efter att vi har hört ett otal historier om exploderande batterier i allt från hoverboards till hörlurar till mobiltelefoner de senaste åren. Missa inte: Livsfarliga usb-laddare under lupp hos Elsäkerhetsverket

Fyller batterierna snabbt

Men det viktigaste är själva laddningen. Laddstationen har en effekt på 60W, alltså i klass med laddaren som följer med en 13-tums Macbook Pro. Varje usb-port levererar 5 volt och upp till 2,4 ampere per port, tillräckligt för att ladda även surfplattor rimligt snabbt. Usb-c-portarna ger 3A, vilket är välkommet om vi ska ladda en dator från dem.



Enheten har också vad Satechi kallar Smart Auto-Detect Technology, många ord för att beskriva en teknik som ska se till att varje tillkopplad pryl får så mycket laddning den klarar av, och samtidigt göra laddningen säker. Varken för mycket eller för lite, helt enkelt. (Men ha också koll på vilka kablar du använder).

Vi tar allt vi hittar med ett tomt batteri och pluggar in i laddstationen. Vi lyckas ladda en Iphone 7 Plus från 30 procent till 100 på drygt två timmar vilket är klart godkänt och ungefär så snabbt Iphone 7 Plus klarar av, då den inte har någon snabbladdning. Detta medan resten av usb-portarna laddar andra prylar, bland annat en Ipad som ju har ett betydligt större batteri att fylla.