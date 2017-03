Starsceptre utvecklades av Richard Morgan och allt utom grafiken till animationerna gjordes i Codea på Ipad. Spelet är i retrostil à la 16-bitarskonsoler som Snes och Mega Drive. Upplägger påminner om spel som Gradius, R-type och Life Force, med vertikal 2d-skrollning och frenetiskt skjutande på allt som rör sig.

Our new trailer is out. #Starsceptre Game coming soon #retrogaming #screenshotsaturday #indiedev pic.twitter.com/pOso6zmfYk