Hyperdrive lanserades som en Kickstarter-kampanj under slutet av 2016, och det är kul att se att den faktiskt blev fullt finansierad och nu letat sig ut även på den svenska marknaden. Det finns många usb-c-dockor och -adaptrar där ute, men många använder bara usb-c – inte thunderbolt 3. Hyperdrive ansluter istället till båda thunderbolt 3-portarna på valfri sida av Macbook Pro. Den ena kontakten skickar bara vidare thunderbolt 3, och ger fullvärdig thunderbolt 3-prestanda till thunderbolt 3-tillbehören. Den andra används för att driva alla andra portar på dockan. Vi får en hel del portar. På dockan finns två stycken usb 3, en microsd-kortläsare, en sd-kortläsare, en usb-c-port, en thunderbolt 3-port och slutligen, en hdmi-port. Det enda vi saknar är egentligen ethernet.

Laddar i full fart

Lika viktigt som snabb dataöverföring, är att Hyperdrive också stödjer genomladdning i full hastighet. Många usb-c-dockor är lite enklare konstruerade och fixar laddning upp till 45 eller 60 watt, men till exempel Macbook Pro i 15-tums modell vill gärna ha upp till 87 watt, vilket är vad originalladdaren mäktar med. Så mycket kraft kan vara nödvändigt om vi både ska ladda batteriet och använda prestandahungriga program samtidigt.



För Hyperdrive är det inga problem. Den ska klara upp till 100 watt, så vi slipper välja mellan att dra igång tunga program eller att ladda batteriet i full fart. Bra!



Så här kan det se ut när man vill koppla två skärmar och en hel del annat till sin Mac.

Haken med Hyperdrive är usb-c-porten

Så långt allt väl, men det finns också ett par problem att ta hänsyn till. Den stora haken med Hyperdrive är den där andra usb-c-porten (den högra på bilden längst upp i artikeln). Det är just bara en usb-c-port, inte thunderbolt 3. Hastigheten är begränsad till 5 Gb/s, och än värre är att den inte har stöd för genomladdning.



Om vi vill använda thunderbolt 3-porten och samtidigt ladda datorn måste vi ladda på högra sidan av Macbook Pro. Det ställer till det för alla med Macbook Pro utan Touch Bar, som ju saknar portar på den högra sidan. Hade det varit möjligt att ladda också via usb-c-porten hade det här inte varit ett problem, men nu är det tyvärr det.



Utformningen av porten gör att Hyperdrive bara fungerar tillsammans med Macbook Pro, när vissa andra usb-c-dockor fungerar med både Mac och pc-datorer. Den fungerar inte heller till lilla Macbook – dels saknar den datorn helt thunderbolt 3, dels för att de två kontakterna på Hyperdrive rent fysiskt hindrar den från att kopplas in.