The Australian rapporterar att den lokala kinesiskspråkiga tidningen The Vision China Times som ges ut i Australien sedan augusti 2016 inte längre får några annonser från Apple eller med Apple-produkter från mobiloperatörer.

The Vision China Times chef, Maree Ma, säger till The Australian att Telstra och andra operatörer har slutat annonsera för Iphone i tidningen, trots att de fortfarande annonserar för andra telefoner och för Iphone i andra kinesiskspråkiga tidningar. Skillnaden påstås vara att de andra tidningarna är positiva till regeringen i Beijing medan The Vision China Times är kritisk.

En annan tidning, Epoch Times, har tidigare kommit med liknande anklagelser, och en tidning i Hong Kong påstod 2014 att två brittiska banker avbröt ett reklamkontrakt efter påtryckningar från Kina.