Gavin Grimm, transperson och student från Virginia, som stämmer Gloucester County School Board. Detta efter att de skapat en policy för toaletter som diskriminerar transpersoner genom att separera dem från likasinnade.

Nu skriver Cult of Mac att Apple, tillsammans med andra teknikföretag som Amazon, IBM, Microsoft, Intel och Twitter, har signerat det referat som fylldes i av Human Rights Campaign under gårdagen. Samtliga företag anser att högsta domstolen ska döma till Grimms favör.