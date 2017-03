IOS har alltid haft ett inbyggt stöd för ethernet, men det har inte funnits något sätt att faktiskt utnyttja det eftersom det saknas inställningar för att ställa in en anslutning. Utvecklaren Steve Troughton-Smith har upptäckt att det har ändrats sedan IOS 10.2.

Foto: 9 to 5 Mac

Om du kopplar in en ethernetadapter i en Iphone eller Ipad med IOS 10.2 eller senare, till exempel en usb-adapter ansluten till Apples Lightning to USB 3 Camera Adapter, dyker en ny rad för ethernet upp precis under wifi i Inställningar.

För konsumenter lär det här inte vara en speciellt efterfrågad nyhet, men en del företag och myndigheter tillåter inte trådlösa nätverk och att kunna ansluta till företagsnätet via ethernet kan då blir ett mycket viktigt tillskott.