Under tisdagen höll Apple sin årsstämma i Cupertino, dit alla aktieägare var inbjudna. Fotografering och videoinspelning är inte tillåtet under mötet men 9 to 5 Mac har samlat muntliga rapporter från olika investerare.

Som väntat handlade det mest om ekonomi, men i slutet hölls även en öppen frågestund där Tim Cook och Apples chefsjurist Bruce Sewell svarade på frågor från publiken.