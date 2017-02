Paste är en typ av program som man inte vet att man behöver förrän man testat det. Först då känns det självklart och man hur det gick att vara utan det.



Svaret är det inte gick, åtminstone inte helt smärtfritt. Med en urklippshanterare som Paste glömmer vi inte bort vad vi har kopierat till urklipp och slipper därmed göra det irriterande misstaget misstaget att kopiera över viktiga filer eller textrader. Istället ser vi i ett tydligt gränssnitt vad vi har kopierat, vi ser historik över tidigare kopior och vi kan till och med använda dra-och-släpp.

Paste är ett litet program som inte märks när det inte används, och gör stor nytta när det är igång. När vi aktiverar Paste, förslagsvis med ett kortkommando som vi kan ställa in själva, dyker ett fält upp över nederkanten av skärmen. Och det är där allt händer.



Här ser vi alla våra kopierade urklipp (möjlighet finns att begränsa hur många Paste ska spara). Härifrån kan vi kopiera urklickan, dra och släppa eller bara dubbelklicka för att klistra in de i det aktuella programmet.



Paste fungerar också mer än bara som en lista över urklipp. Vi kan till exempel ställa in olika ”Pinboards,” ett sätt att snyggt sortera och kategorisera våra urklipp. Kanske sparar vi ofta intressanta recept, eller där vi sparar urklipp



Paste – ingen lösenordshanterare

Vi kan också sätta upp regler på app-nivå i Mac OS så att Paste utesluter vissa program. Som standard är den inställd på att ignorera lösenord och vi kan enkelt lägga till fler program. Att utesluta en lösenordshanterare är till exempel en bra idé, så lösenorden inte ligger synliga i Paste. Det här är alltså inte en lösenordshanterare.