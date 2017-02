The Apple Guru säljer just nu en prototyp av Ipod Classic från 2002, med rött moderkort och inskriptionen ”P95 DVT” på baksidan under Apple-loggan.

Modellbeteckningen är M8541, vilket stämmer med allra första Ipod-modellen. Men moderkortet är märkt 2002, så det ser ut som att det rör sig om en prototyp av andra generationens Ipod. Trevligt nog är batteriet fortfarande i hyfsat skick och Ipoden är fullt fungerande.

Listpriset för dyrgripen är 99 995 dollar, men du kan även skicka in ett bud så det är möjligt att den går för ett lägre pris.