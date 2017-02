En video på Twitter som snabbt blivit viral visar en rykande, smält Iphone 7 Plus. Videon lades upp under onsdagen av Brianne Olivas och är i skrivande stund uppe i 23 000 retweets och närmare 1,3 miljoner visningar.

I videon ser vi en helt förstörd rosa Iphone 7 Plus som ryker och har smält, främst på den vänstra sidan där batteriet sitter. Brianne Olivas säger till Mashable att hennes rosa Iphone 7 Plus ”exploderade” och började ryka på onsdagsmorgonen. Hennes pojkvän fattade snabbt tag om telefonen och lade den i badrummet.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69