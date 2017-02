Att välja en kalenderapp kan göra en relevant skillnad i vardagen. Att få en bättre överblick över dagen, veckan eller månaden underlättar oavsett hur fullt schemat är. En bra kalenderapp är ett måste att ha i mobilen, men vad som gör en kalender bra skiljer sig åt från person till person. Vissa värdesätter att kunna få en informativ veckovy, andra behöver en så avskalad kalenderapp som möjligt, och för en del är det minst lika viktigt att det också finns en duglig Apple Watch-app.



Det finns mängder av kalender-appar där ute. Många appar lever i gränslandet mellan att vara kalendrar och att göra-appar, och alla har de sina fördelar och nackdelar. Vi har valt ut fyra av våra favoriter för att testa dem lite närmare.



Google Kalender – snygg, smart och gratis

Det är svårt att slå gratis, och faktum är att vi hade varit beredd att betala en slant även om Googles kalender kostade pengar. Det här är den enda appen i testet som är kostnadsfri, men det är inte tal om någon nedbantad app för det, utan en väldigt kompetent och trivsam kalenderapp (som vi kan förvänta oss från Google).



Här finns alla vyer vi behöver: Dagsvy, tredagarsvy, veckovy, och appen fick under hösten (sent omsider) möjlighet att visa dels en månadsvy, dels en veckovy i landskapsläge. Kalender stödjer alla kalendrar vi kan tänkas behöva, däribland Gmail, Icloud, Exchange och till med Yahoo.



Men Kalender vill också vara aningen mer än en kalender. Här finns även möjlighet att sätta påminnelser, och att sätta upp målsättningar om allt ifrån att springa tre gånger i veckan till att hitta mer tid för familj och vänner. När vi satt upp ett mål försöker appen klämma in tid för det under veckan. Vi berättar bara hur länge vi vill utföra uppgiften, vilken tid på dagen vi föredrar, och hur många gånger vi vill göra det. Det är även möjligt att exportera informationen till hälsoappen i IOS.



Det är lätt hänt att en kalender blir rörig när den försöker vara för mycket, men vi tycker att Kalender lyckas kombinera funktionerna på ett snyggt sätt. Det känns logiskt att kunna ställa påminnelser om specifika saker i kalendern, och målsättningar är ett roligt sätt att motivera sig själv. Står det redan i kalendern att vi ska träna, så är det aningen lättare att faktiskt också gå och göra det…



Värt att nämna är också att Kalender kan hämta information från Gmail om restaurangbokningar, flygbiljetter och liknande – egentligen en genialisk funktion, men vi vågar inte alltid lita på den. Nödvändigt eller inte, men vi dubbelkollar ofta biljetterna för att vara säker på att det är rätt information som hämtas. Hittills har den haft rätt.



Google Kalender följer Googles mall ”material design”, och vi gillar det. Det ser såklart lite annorlunda ut på en Iphone, men är du van vid Googles andra tjänster är det här inga konstigheter. Vi önskar dock att Google gick ännu lite längre i att anpassa appen till IOS. Vi kan visserligen 3d-trycka på app-ikonen, men information om nästa händelse redan där hade varit välkommet.



Ännu bättre vore det om det fanns en widget att tillgå. Är vi ute efter en Ipad-version får vi ge upp, någon sådan finns inte. Inte heller en Apple Watch app. Märkligast av allt är att det saknas en funktion för att påminna oss om när vi behöver vara åka för att vara framme på en bestämd plats (det är ju ändå Google vi talar om här…).



Den som saknar detta får helt enkelt leta vidare, kanske till favoriten Fantastical 2 som vi ser på nästa sida



Fakta: Google Kalender

Typ: Kalenderapp med funktioner för påminnelser och målsättningar. Stöd finns även för Icloud, Exchange och Yahoo.

Testad version: 1.7.2

Utvecklare: Google

Pris: Gratis

Mer info: App Store