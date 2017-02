Skadlig programvara, eller malware som det också brukar kallas, är mjukvaruvärldens största gissel, men lyckligtvis är det lite av en raritet på Mac OS. Det existerar absolut på plattformen, och varje gång det rapporteras om en ny typ blir vi Mac-användare vettskrämda.

Ett klassiskt fall är Keranger – mer känd som den första ransomware-attacken mot Mac-användare. Ransomware (gisslanprogram) är en mer specifik form av skadlig mjukvara som historiskt varit ett problem på pc men inte på Mac. Keranger drabbar Macar via en populärt bittorrentklient kallad Transmission. Men mer om det senare i artikeln.

Skadlig mjukvara har även blivit upptäckt i ett Word-dokument om USA:s president Donald Trump. Om filen öppnas med makron påslagna (vilket inte händer som standard) kommer programmet att försöka köra så kallad ”pytonkod”. Rent teoretiskt kan programmet då utföra kommandon som att spara lösenord och ta skärmdumpar, men även få tillgång till webbkameran. Risken att drabbas är väldigt liten, men poängen är ändå att Mac-användare blivit måltavlor.

Ett annat färskt exempel är ”Macdownloader” som hittades på en falsk hemsida designad för att slå till mot amerikanska försvarsindustrin. I detta fall kunde programmet aktiveras via en Flash-fil, men då Apple har stoppat Flash från att öppnas per automatik, är det väldigt osannolikt att just du drabbats.

Apple är extremt duktiga på att skicka ut säkerhetsuppdateringar som dödar skadlig mjukvara när dessa upptäcks. Dock är det ändå bra att veta hur man hittar skadlig mjukvara för Mac OS och hur man får bort dem utan kostnad. Det är också detta vi kommer att behandla i artikeln.

Vad är skadlig mjukvara? Och hur upptäcker man det i Mac OS?

Först och främst är det viktigt att veta vad som skiljer skadlig mjukvara från annan skräpkod, exempelvis virus.