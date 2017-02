När vi tänker batteriskal är det svårt att inte tänka på Mophie. Företaget har gjort tjocka batteriskal som förlänger livet på våra smarta telefoner i princip lika länge som Iphone har funnits.



Här testar vi Mophies senaste skapelse, Juice Pack Air. Det är vid första anblick ett rätt traditionellt batteriskal – men som bjuder på en trevlig överraskning. Juice Pack Air kommer i färgerna röd, blå, guld, rosa samt svart, som vi testar här, och finns både till Iphone 7 och 7 Plus. Till Iphone 7 erbjuder batteriskalet lite drygt en full laddning, med effektförluster på vägen borträknade.



Till Iphone 7 Plus räcker kapaciteten inte riktigt till en hel laddning. Skalet rymmer 2 420 mAh, medan 7 Plus egna batteri rymmer 2 900 mAh. Det ger dock en rejäl boost till batteriet, Mophie själva hävdar upp till 60 procent extra kraft och 33 timmar total batteritid. Det beror så klart på vad vi använder telefonen till, men vi kan utan problem gå två dagar utan att behöva plugga in under normal användning.