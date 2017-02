Med Autosleep räcker det att ha på sig Apple Watch när vi går och lägger oss, så sköter tekniken resten. Inga knapptryck för att aktivera, och vi behöver inte komma ihåg att stänga av när vi vaknar på morgonen. Ett enklare sätt att hålla koll på sömnen än så här finns knappast.



Autosleep kostar 30 kronor och vi laddar vi ned appen till Iphone. Appen använder sig av algoritmer introducerade med Health Kit i IOS, och hämtar rörelsedata från Apple Watch som vi bär på armen medan vi sover. Med rörelsedatan kan Autosleep sedan räkna ut om vi sover eller inte, samt hur ”bra” vi sover.

Autosleep på Watch OS

Allt som krävs är alltså bara att vi har klockan på armen. Det finns även en app till Watch OS, men den speglar bara delar av innehållet i IOS-appen och är inget måste att installera.



Autosleep märker när vi somnar och när vi vaknar. När vi vaknar får vi en detaljerad vy över bland annat hur länge vi sovit, hur mycket av det som var djupsömn, hur lång tid det tog att somna och hur vår puls var under natten.



För det mesta sköter den det här själv alldeles utmärkt, men vi kan också hjälpa appen på traven genom att berätta för den när vi vaknar. Det gör vi genom att aktivera en funktion där sömnspårningen automatiskt avslutas så fort vi rör vår Iphone på morgonen, helt enkelt så att det inte råder några tvivel om att vi faktiskt är vakna. Vi kan också berätta för appen när vi somnar genom att lägga till en ”Lights off”-widget. Det här ger mer exakta resultat, men är som sagt inte nödvändigt.





En bra idé för att hjälpa appen ytterligare lite på traven är att berätta för den när vi inte sover. Om vi aldrig sover dagtid, säg mellan 10:00 och 22:00, kan vi berätta det för Autosleep så att den den undviker att registrera ”sömn” under de timmar vi sitter still vid datorn under dagen.