Snowy, eller Spotty som appen hette när vi först rapporterade om den, är något som smidigt som en dedikerad Spotify-app för Apple Watch. Med Snowy kan du synkronisera över din favoritlista till klockan, lämna telefonen hemma och bege dig ut på löprunda. Tanken var att appen skulle ha släppts i början av februari, men på grund av diverse buggar har lanseringen skjutits upp på obestämd tid. Med det sagt har vi fått tillgång till betaversionen och har drösvis med intryck.

Styr allt med Iphone

Till att börja med är kopplingen mellan Snowy och Spotify superenkel att genomföra. Allt som krävs är att du öppnar applikationen på Iphone och klickar på Log in to Spotify Premium för att Snowy per automatik ska lokalisera ditt Spotify-konto. Därefter godkänner du att Snowy kommer åt dina spellistor, dina prenumerationsuppgifter och annat smått. Sedan är du igång.

Låst till spellistor

Väl inne i gränssnittet är det dags att konfigurera vilka låtar du vill föra över till Apple Watch. Allt detta sköts på samma sätt som via Iphone, och Snowy kommer att rada upp dina egna listor, de listor du prenumererar på samt alla listor som du delar gemensamt med vänner. Den trista nyheten är att du inte fritt kan söka efter låtar från Spotifys övriga bibliotek – allt måste redan vara utvalt sedan tidigare via originalappen. Det går heller inte att välja enskilda låtar från en lista. Det är, med andra ord allt eller inget som gäller, så se till att förbereda en dedikerad träningslista med favoritlåtarna innan du börjar synkronisera.