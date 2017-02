Apple visade under tisdagen upp trailern för sin allra första egna tv-serie, Planet of the Apps, under Recodes Code Media-mässa.

I programmet tävlar hoppfulla apputvecklare om att tjusa kändisdomarna Jessica Alba, Will.i.am, Gary Vaynerchuk och Gwyneth Paltrow som sedan ska försöka leda dem hela vägen fram till appsolut framgång. Under programmets gång kommer deltagarna även stöta på investerarfirman Lightspeed Venture såväl som teknikföretag som Uber och Yelp.