Målet med Streaks är helt enkelt att uppnå våra målsättningar. Varje dag, sju dagar i sträck – och nå en streak. När vi laddat ned appen (för 40 kronor från App Store) möts vi av ett enkelt gränssnitt där vi kan välja upp till sex dagliga uppgifter.

Olika vyer ger olika information om hur nära målet vi är. Till höger: Inställningar, och fler målsättningar

Många av målen är hälsorelaterade, att gå ett visst antal steg per dag, dricka en viss mängd vatten eller springa en sträcka, varje dag. Men här finns också helt andra förvalda målsättningar vi kan aktivera, som att ta ett foto varje dag, gå ut med hunden, eller till och med borsta tänderna (!). Naturligtvis kan vi också välja helt egna målsättningar.



Appens hemskärm visar pedagogiskt hur nära vi är att uppfylla våra uppgifter, en vy vi också kan tjuvkika på via 3d touch på hemskärmen, eller via Apple Watch-appen. Appen för klockan ger i stort sett samma information, men i mindre format



Vi kan också välja hur ofta vi vill bli påminda om våra mål. Om det är mål som känns väl mastiga att nå varje dag kan vi vara lite snälla mot oss själva och bara bli påminda om det varannan, eller kanske var fjärde dag.



Halvhjärtad svensk version

Något som tyvärr irriterar är den halvhjärtade, svenska översättningen som dyker upp lite här och var i appen. Funktionen snooze – ett tryck pausar påminnelsen i 30 minuter – är översatt till ”Vila,” vilket inte känns helt korrekt. Inte blir det bättre när vi får påminnelser om att ”Läsa för 10 minuter,” eller att ”Klättra i trappor...”



När vi väl kommit över det är det en helt okej app som gör det den ska. Bäst gillar vi att Streaks sköter det mesta i bakgrunden, och gör sitt jobb utan att vi behöver berätta för den vad vi gör och vilka mål vi har nått (eller inte nått). Hälsomålen för exempelvis antal steg och antal kilometer hämtar sin information direkt från hälsoappen i IOS. Alla med Apple Watch kan sätta upp mål om vilka aktivitetsringar som ska fyllas – information som Streaks hämtar utan att vi behöver lyfta ett finger.



Har vi däremot som mål att läsa för tio minuter per dag, eller att borsta tänderna, måste vi berätta det för den. Streaks vet inte om vi har borstat tänderna eller ej (och det är väl kanske lika bra).



Annars gillar vi också att Streaks är väldigt enkel att ha att göra med. Appen är relativt okomplicerat. Den enda inställning vi kan göra förutom att justera våra mål är egentligen bara att byta färg i gränssnittet.