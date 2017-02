– Polisen kunde sedan lokalisera henne vid 18:30-tiden, det gick ganska snabbt, säger Simon Wormö, RLC-befäl vid polisen till Västerbottens-kuriren. Man kunde hitta henne via appen ”Find my Iphone.” Via den kunde man se var hon befann sig.

Det är inte första gången vi hör talas om människor som återfunnits med hjälp av appen, tänkt att lokalisera stulna och borttappade IOS-enheter. I februari 2016 skrev exempelvis Aftonbladet om en kidnappad 18-åring som hittades med hjälp av appen.

