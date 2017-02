De flesta av oss byter dator någonstans mellan var tredje och var femte år, men kändisfotografen Ewen Rankin verkar hålla fast i sina längre än så. På Twitter skrev han nämligen att han tagit med sin 30 år gamla Macintosh SE till en Apple Store och fått den lagad.

Took My 30yo MacSE to a Genius Bar Appointment today and yep… @Apple got it running pic.twitter.com/d6BGozvVsq