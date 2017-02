Kopiera mellan enheter

Copied är igång och fullt fungerande så fort vi installerat det (vilket görs via Mac App Store), men för den som vill finns lite mer avancerade inställningar att pyssla med. Vi kan exempelvis skapa olika listor för att spara och organisera urklipp efter olika teman och behov. Saker som vi ofta kopierar in i exempelvis Pages skulle kunna ha en egen lista i Copied.



Vi ska också skapa regler på app-nivå för att antingen förhindra kopiering helt och hållet, eller för att spara till en specifik lista.



Copied tillåter även egna kortkommandon. Mest användbart tyckte vi var att kunna ställa in ett kommando för att fram Copied-fönstret. Med många program och ikoner i menyraden är det lätt hänt att Copied annars försvinner.



Copied är ett smart, litet program bara i sig självt, men ännu bättre blir det när vi synkar det till motsvarande mobilapp (som också heter Copied). Mobilappen fungerar bra som en fristående hanterare av allt innehåll vi klipper och klistrar på mobilen, men den stora fördelen är såklart att kunna få Macens urklipp presenterade också på mobilen.



För det krävs dock att vi uppgraderar till Copied+ för 30 kronor, och att vi aktiverar Icloud Sync i inställningar. Då har vi lagt sammanlagt 115 kronor på att kunna kopiera lite smartare. Smygdyrt, kanske, men det fungerar åtminstone stabilt.



Den som inte har enheter som stödjer Sierras universella urklipp kan aktivera Copieds egna funktion för att synka urklipp mellan enheter, kallat Clipboard sync. Bra till exempel för den som har en Mac som inte stödjer Sierra.