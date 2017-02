Förmodligen har du accepterat villkoren i Itunes användaravtal hur många gånger som helst, men har du någonsin mäktat med att läsa igenom rubb och stubb?

Tack vare Robert Sikoryak finns nu avtalet som en serietidning, något som gör det betydligt mer angenämt att beta av det från början till slut.

Itunes Terms and Conditions: The Graphic Novel består av 94 sidor där den gemensamma nämnaren är en karaktär som påminner om Steve Jobs. Stilen varierar emellertid från sida till sida, detta som en hyllning till klassiska serietecknare som Charles M. Schulz, Scott Adams, Carl Barks och Hergé.