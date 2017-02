Robert Scoble, en ofta väl underrättad teknikskribent, författare och sedan länge övertygad vr- och ar-entusiast är säker på sin sak – han är säker på att Apple kommer släppa någon typ augmented reality-glasögon under 2017. Det säger han i teknik-showen "This week in tech," och hänvisar till "flera källor på högsta nivå."

Appleinsider.com, som först skrev om detta, kallar Scoble för en "vr-evangelist," och nog verkar hans spådomar något optimistiska. Det är inte första gången Scoble hävdar att Apple har ar-prylar på gång, men den här gången tillägger han att Apple kan släppa en helt ny ar-produkt redan under sommaren 2017, eller möjligen i början 2018.

Prylen i fråga ryktas vara någon typ av lätta, avskalade ar-glasögon som har all sin teknik monterad i en annan enhet, förslagsvis en Iphone 8 eller en Apple Watch. Glasögonen skulle tillverkas tillsammans med Carl Zeiss.