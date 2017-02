Så här skrev vi i vår recension av 15-tumsmodellen i november: ”Värt att notera är också den överraskande bra batteritiden i 15-tummaren, trots mindre batteri än i tidigare modell (strömsnåla Skylake är en stor del av förklaringen). Under måttligt surfande med 50 procent ljusstyrka når vi utan problem 12 timmars batteritid, och ännu mer om vi hade snålat lite till”.

Så bra är batteritiden vid filmtittande

I vårt första test använder vi Quicktime Player för att spela upp Tears of Steel, en film som har upplösningen 4K (2880x1800 för att vara exakt). Vi har kopplat in ett par hörlurar och testar med tre olika inställningar av ljusstyrkan: 100 nit, 257 nit och 500 nit (det vill säga candela per kvadratmeter).

Vi får då ut en batteritid på 10 timmar med den lägsta ljusstyrkan, 8 timmar med den mellersta och 6 timmar med den högsta. Det är ett klart godkänt resultat.

Värt att påpeka i sammanhanget är att du får snäppet sämre resultat om du har kopplat in något usb-tillbehör, likaså om du har wifi påslaget. För bästa resultat behöver du alltså koppla ur tillbehören och stänga av wifi.

Batteritid vid filmtittande. Ju längre stapel, desto bättre batteritid. (Klicka för större bild)

Knepet med att stänga av wifi fungerar naturligtvis dåligt när man ska se på strömmad video. Så därför testar vi hur lång batteritiden blir när vi använder oss av Youtube eller Netflix. I båda fallen används hörlurar och ljusstyrkan var på 257 nit.

Efter att ha plågats av Nyan Cat på Youtube i närmare nio timmar tar batteriet slut. På Netflix hamnar batteritiden i sin tur på knappt åtta timmar, vilket ändå får lov att anses som godkänt.

Slutsatsen är att nya Macbook Pro har riktigt bra batteritid när det kommer till filmtittande.