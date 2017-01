Det finns flera olika lösningar för att använda en Ipad som extra skärm, men enligt vår erfarenhet är Duet Display i stort sett den enda som fungerar bra. Lösningen stavas usb. Istället för att skicka bild över wifi, kopplar vi in Ipad (eller Iphone!) till datorn med den vanliga lightning-sladden (eller 30-pin). Resultatet är en mycket stabilare koppling, och en extra skärm som är användbar även för exempelvis video. I den senaste uppdateringen gjorde Duet det möjligt att använda Touch Bar på Ipad, perfekt för den som saknar Touch bar på sin Mac. Mer om det längre ned.

Inte lika prestandahungrigt

Duet Display upplevs inte fullt så prestandahungrigt som det tidigare var. Vi testar Duet på relativt gammal hårdvara: Macbook Pro 13 tum från 2012, och en (snart antik) Ipad 3 från 2012. Vi håller ett öga på Aktivitetskontroll och fläkten – men datorn storknar inte. Inte heller Ipaden för den delen.



Därmed inte sagt att allt går supersnabbt och silkeslent ens på de snällaste av inställningar. Vi kan välja mellan bland annat "vanlig" upplösning och retina-upplösning samt 30 eller 60 bilder per sekund. Vår dator blir märkbart långsammare av just retina-läget, och så pass långsam att det faktiskt blir jobbigt. 60 bilder per sekund och vanlig, lite grynigare upplösning fungerar betydligt bättre.



Annars är systemkraven relativt låga (se faktaruta). Så oavsett om vi använder extraskärmen till mail-programmet, för verktyg i Photoshop, att kolla på en videoström eller bara få tillgång till Touch bar bör Duet fungera utan större problem.