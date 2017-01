The Trichordist, en blogg om artisträttigheter, har släppt en rapport över streamingtjänster och royaltyavgifter. Deras data kommer från ett icke namngivet skivbolag med omkring 150 album och totalt 115 miljoner spelningar under 2016.

Resultatet visar att Apple betalade 0,00735 dollar per strömmad låt, medan Spotify bara betalade 0,00437 dollar per låt. En motsvarande rapport från 2014, innan Apple Music lanserades, visade att Spotify betalade 0,00521 dollar per strömmad låt.

Google Play Music ligger samtidigt på 0,00676 dollar per låt. Alla tre står för en högre andel av intäkterna än strömningarna, på grund av Youtube. I undersökningen stod Youtube nämligen för 21,7 procent av strömningarna men bara 3,81 procent av intäkterna. Youtube betalade bara 0,00069 dollar per låt – en sjättedel av vad Spotify betalar och mindre än en tiondel av vad Apple betalar.