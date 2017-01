In-ear, over-ear, lightning-lurar, true wireless och dedikerade träningslurar – den som letar nya lurar (kanske till sin hörlursuttagslösa Iphone 7) har nog aldrig haft mer att välja på. Här kommer ytterligare ett alternativ. Jaybird Freedom Wireless är ett par sportiga, trådlösa träningslurar med stora möjligheter att anpassa passformen till de egna öronen. Vi talar inte true wireless här, en het hörlurstrend just nu, men väl trådbefriade. Dessutom med bra uppkoppling. Vi kunde gå många meter från mobilen utan att parkopplingen gav upp. Läs också: Bästa hörlurarna – stort test av 19 modeller (fyra får full pott)

Pilligt men välsittande

När det gäller just träningslurar känns det väldigt logiskt att satsa på trådlösa lurar. Att slippa ha en sladd till mobilen, och till och med kunna lägga ifrån sig mobilen en bit bort, är praktiskt under träningspasset.



Jaybird Freedom är tydligt sportinriktade (och svettsäkra!) men bör fungera fint för alla som uppskattar välsittande lurar, för lurarna är ordentligt anpassningsbara. I paketet ingår sex par öronsnäckor, i tre olika storlekar och två olika material. Tre olika öron-”fenor” i olika storlekar följer med, allt för att få lurar som sitter kvar även under hårdare träningspass. Sladden mellan lurarna dras bakom huvudet och över nacken. I paketet finns en klämma för att fästa sladden i tröjan. Här finns även två kabelklämmor för att korta sladden och därmed minska tyngden från fjärrkontrollen (där även batteriet sitter).

Ett tips för bättre passform: korta sladden med medföljande klämmor så att fjärrkontrollen sitter nära halsen, som på bilden. Bild: Jaybird

Det är lite pilligt i början att få ihop allt det här och hitta en lämplig passform, men med alla delar på plats får vi lurar som sitter där de ska, oftast. Det kan ändå inte hjälpas att fjärrkontrollen blir lite tung. Lurarna ramlar någon gång under vårt test, men justeringar av öronsnäckor och kabelklämmor minskar det här problemet rejält.