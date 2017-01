Bragi The Headphone – nästan alla rätt

Det kanske främsta alternativet till Airpods just nu torde vara Bragis senaste modell The Headphone. Vi testade den nyligen, och de uppfyller de flesta krav. Bra uppkoppling, bra batteritid och dessutom bör de gå att få tag på (vilket alltså inte är en självklarhet i denna nya produktkategori). The Headphone ska gå att beställa i Sverige från och med vecka 5, och förhoppningsvis är det inga sex veckors leveranstid vi talar om här.

Pris: 1 799 kronor

Mer info: Bragi