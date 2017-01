Det finns inte överdrivet många konkurrenter till Apples Airpods på marknaden, men Bragis bantade blåtandslur hör definivt till de bästa. Att de kostar precis lika mycket som Airpods – strax under 1 800 kronor – är knappast en slump. Vi gillade lurarna när vi testade modellen häromdagen, och tycker det är ett givet alternativ exempelvis för den som inte gillar Airpods passform.

I nuläget finns The Headphone bara att beställa via en svensk återförsäljare, men fler lär få in modellen inom kort.

