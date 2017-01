En stämningsansökan från företaget Seatoun Media menar att Apple med sin Imessage-tjänst bryter mot ett patent från 2002. Patentet ska vara relaterat till inspelning och uppspelning av röstmeddelanden via ett nätverk, skriver Appleinsider.

Klagomålet från Seatoun Media rör ett specifikt patent med titeln "Point to point voice message processor, method and recording/playback device” vilket innebär en ”röstmeddelandeprocessor” som kan skicka meddelanden mellan användare av POS-systemet (Point of Sale). En illustration som ingår i patentet visar en telefonlik enhet som formar en del av POS-terminalen, för inspelning och uppspelning av meddelandet, med en ”kommunikationslänk” för att föra över meddelandet mellan olika platser, exempelvis över ett publikt nätverk.