Vårt första möte med The Headphone började inte bra. Vi parkopplade med en Iphone, men ljud ville bara komma ur den högra ”luren.” Batteriwidgeten i IOS visade 90 procent laddning, så ett urladdat batteri borde inte vara problemet. Vi startade om lurar och mobil, parkopplade på nytt flera gånger – men inget tycktes hjälpa. Till slut lade vi ändå lurarna på laddning i sin lilla behållare – och se där. Efter en halvtimmes laddning visade batteriwidgeten 30 procent laddning istället för 90, och ljud strömmade ur båda hörlurarna. Ska vi tro specifikationerna som står på skalet har den vänstra luren ett hälften så stort batteri som den högra. Varför vet vi inte, men det är förmodligen förklaringen till att den ena hade laddat ur under transporten till oss. Sedan dess är vår erfarenhet av The Headphone betydligt bättre. Läs också: Toppbetyg till Airpods: Låter riktigt bra – och sitter kvar i öronen

Överraskande ljud i bantad förpackning

The Headphone är alltså företaget Bragis senaste skapelse; blåtands-uppkopplade hörlurar av true wireless-modell, det vill säga helt utan sladdar. The Headphone är en bantad och billigare variant av Bragis The Dash, som vi testat tidigare. The Dash är både aktivitetsmätare, personlig assistent och en egen musikspelare – en liten minidator i örat. Det här är bara hörlurar, och namnet kan knappast få oss att tvivla på vad det handlar om. The Headphone.



Ljudet, som alltså är The Headphones enda uppgift, är överraskande bra. Lurarna isolerar omvärlden riktigt bra, dels med passiv isolering, dels med vad Bragi kallar Audio transparency. Att slå av och på omgivande ljud görs med ett tryck på högra luren och det är imponerande hur tyst det blir med funktionen aktiverad, samtidigt som vi kan höra omvärlden när vi vill det.



Ljudbilden är inte något som får oss att ramla baklänges, men vi är ändå nöjda med hur pass bra det kan låta från så små enheter (som ju också har mycket annat som ska få plats; batteri och trådlös teknik). De kan spela högt och det låter tillräckligt bra i alla register, även om en del säkert kommer efterfråga en aning mer bas.



Den riktiga audiofilen köper förmodligen ändå något annat. Bästa möjliga ljud för de 1 800 kronor lurarna kostar får vi fortfarande från traditionella, ”trådade” hörlurar. Däremot tror vi inte att någon blir besviken över ljudet i The Headphone. En intressant detalj värd att notera att ljudet pausas när vi tar ut en lur från örat, men till skillnad från Airpods verkar det bara gälla den högra.



För den som vill ha Airpods men inte får de att sitta kvar, eller vill ha lurar som ljudisolerar bättre, är det här ett givet alternativ. Tre olika ”örontoppar” följer med, så de flesta bör kunna hitta en lämplig passform.