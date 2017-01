The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit har under veckan inlett nya förhandlingar om hur mycket Samsung ska betala för intrången på Apples patent.

Till en början låg skadeståndssumman på 930 miljoner dollar, men 2015 sänktes summan till 548 miljoner dollar och 2016 till 399 miljoner dollar. Allt tyder på att det återigen blir tal om en rejäl minskning.