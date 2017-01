Apples designbok släpptes redan i november i USA till ett pris av 199 dollar för den lilla versionen och 299 dollar för den stora. Nu går den även att köpa i flera länder – bland annat Sverige.



I boken, titulerad Designed by Apple in California, går företaget igenom sin historia och visar upp läckra bilder på de produkter man släppt under åren. Den täcker allt från de första Macarna, vidare till Iphone, Ipad, och även Apple Watch. Vissa bilder går så djupt att Apple även visar deras komponenter.