Nya Macbook Pro fick inte en köprekommendation av Consumer Reports. Anledningen var att batteritiden var under all kritik, något Apple själva reagerade på. Företaget hävdade nämligen att datorn presterat väl under deras labbtester, varvid de påbörjade ett arbete med Consumer Reports för att gå till botten med problemet. Och nu har svaret landat.

Anledningen till problemen var att Consumer Reports använde sig av en ”gömd Safari-inställning” som triggade igång en ”obskyr och oregelbunden bugg som laddade om ikoner”. Detta ska ha lett till att batteritiden tagit rejält med stryk och efter att ha bytt till ”normala användarinställningar” blev den radikalt mycket bättre, skriver Macrumors.