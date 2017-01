Reflect Aware är lurar av typen in-ear och kommer endast med Lightning-kontakt, vilket gör de till ett givet val för Iphone 7-ägare (och lite mindre givet för alla andra).

Det ska sägas direkt att Reflect Aware har ett tydligt fokus på sport och träning. Örontopparna är utbytbara och kommer i tre olika storlekar, så de allra flesta bör kunna hitta en lämplig passform för det egna örat. Och lurarna sitter verkligen kvar i öronen, såklart helt nödvändigt för att kunna fungera under träningen.

Reflect Aware är svettåliga och bör även stå emot ett lättare regn utan problem. En finurlig detalj är att sladden reflekterar ljus (därav namnet), så joggningturen i mörkret blir lite säkrare.

En fråga den potentiella köparen bär ställa sig är om man verkligen vill ha sladd på sina träningslurar. Det är inte jättekul, vare sig på joggingturen, eller på gymmet att fastna på sin sladd. Turligt nog är den här sladden relativt trasselfri.

Hyfsad brusreducering i flera steg

Brusreducering är något vi allt oftare ser på stora over ear-lurar, men sällan på in ear-lurar (Bose Quietcomfort 20 är ett sällsynt exempel). De här lurarna har alltså just det, och det är en brusreducering som kan justeras i tre steg – antingen via JBL-appen eller via fjärrkontrollen som sitter på sladden.

Den aktiva brusreduceringen kan även stängas av, men även då är omgivningen relativt dämpad tack vare den passiva brusreducering som örontopparna (gummiplopparna) bidrar med. Att reduceringen är anpassningsbar är tillsammans med reflexsladden bra ur ett säkerhetsperspektiv, vi kan helt enkelt välja hur medvetna vi vill vara om trafik, cyklister och annat.

Trafik på vänster sida om dig? Med appen kan vi justera hur mycket ljud som släpps igenom, för vardera lur.



Brusreduceringen fungerar inte lika bra som hos de flesta omslutande over ear-lurar, men den gör ett okej jobb. Vår uppskattning är att omgivande ljud minskar med runt hälften, något mer på högsta läget. Det känns lite som att ha lock för båda öronen, fast inte lika obehagligt. Vi hade gärna sett lite starkare reducering.

En annan nackdel är att det ibland skapas märkliga ljud när saker nuddar sladden, ljud som fortplantas genom kabeln.