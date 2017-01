Under den pågående CES 2017-mässan har hörlursmakarna Sennheiser visat upp en ny modell av in ear-lurar – Ambeo Smart Surround. Vad som gör dessa så speciella är inte ljudkvaliteten, utan snarare funktionen att kunna spela in 3D-ljud på Iphone.

Tack vare två mikrofoner som finns på toppen av varje hörlur, kan bäraren spela in ljud på det sätt som de faktiskt uppfattar det. Därefter går det att spara filen och spela upp det i vilka hörlurar som helst, vilket ska bidra till en mer intensiv upplevelse.