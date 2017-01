Nu blir Instagram ännu bättre på bildkvalitet. Åtminstone om du äger och fotograferar med en Iphone 7 eller Iphone 7 Plus.

På Twitter har nämligen Instagrams medgrundare Mike Krieger avslöjat nya funktioner i appen som rullas ut till användarna idag.



If you're on an iPhone 7 or 7 Plus, Instagram now supports wide color capture and display throughout the app—writing an eng blog on it soon