The New York Times, en av de största tidningarna i USA, finns inte längre på kinesiska App Store. Enligt en rapport har Apple tagit bort tidningens appar till följd av en begäran från regeringen, skriver 9to5Mac .

Vad för regleringar som apparna bröt mot är fortfarande oklart, och det är heller inte känt varför den kinesiska regeringen gick direkt till Apple med problemet istället för till The New York Times. Tidningens lokala byrå i Kina har inte blivit kontaktade av myndigheterna. Publikationen har dock bett Apple ändra sitt beslut.

”Begäran från kinesiska myndigheter att ta bort våra appar är en del av deras försök att förhindra läsare i Kina från att nå oberoende nyheter skrivna av The New York Times. Vår bevakning av Kina skiljer sig inte från den journalistik vi bedriver i alla andra länder i världen”, skriver tidningens ägare Murphy i ett uttalande.

Andra amerikanska publikationer, så som The Financial Times och The Wall Street Journal, har inte drabbats av några liknande.

