Airbar for Macbook Air är något så obskyrt som ett tillbehör du fäster under skärmen, kopplar in via USB-porten och som sedan ger datorn touchfunktioner via Neonodes patenterade taknik.

Tillbehöret släpps i mars i år till Macbook Air och senare under 2017 kommer fler Macbook-modeller att få stöd. Prislappen lär hamna på samma som för Airbar till PC-datorer – det vill säga runt 700 kronor.

En video för hur det hela fungerar kan spanas in ovan.