Sonny Dickson, känd läcka av Apple-hårdvara, påstår i en serie tweets att Apple släpper IOS 10.3-betan redan i januari. Ryktet han sprider har ingen uppbackning av någon källa, men däremot innehåller det en intressant nyhet – nämligen ett bioläge som nås via kontrollcenter i form av en ”popcorn-formad” ikon.



