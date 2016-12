Apples trådlösa hörlurar Airpods går som tåget, något företagets VD Tim Cook nu kommenterat under sitt besök på New York Stock Exchange. Han blev tillfrågad av nyhetskanalen CNBC om lanseringen och Tim Cook beskrev framgången som ”en galopperande succé”.

Airpods är slut överallt men Tim Cook försäkrade om att de gör allt de kan för att få fram nya enheter så snabbt som möjligt.



NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym