Redan i november drog Apple igång sin första Activity Challenge för Apple Watch-användare. Då ville de att användarna skulle röra på sig lite extra efter all smarrig Thanksgiving-mat, och företaget fortsätter nu vad som verkar bli en tradition, rapporterar 9to5Mac.

Lagom till nyår kommer nästa utmaning. Med ”Ring In the New Year”-utmaningen vill Apple att användarna ska infria sina nyårslöften om ett hälsosammare 2017 med en vrålstart. Reglerna är dock en aning annorlunda.

Under Thanksgiving behövde deltagarna i USA slutföra en 5000 steg lång promenad för att låsa upp ett särskilt klistermärke i Imessage. Till nyår behöver du stänga alla tre aktivitetsringar varje dag, måndag till söndag, någon vecka i januari. På så vis kommer du inte bara igång med nyårslöftet – du har även chansen att låsa upp fler specialklistermärken.